Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasının batı kesimlerinde hafif sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu
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