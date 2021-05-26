Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'taki bir apartmanın girişinde, alkollü oldukları öne sürülen F.Ö, Y.K, D.K ve Orhan Ç. arasında tartışma çıktı.
Grup arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö, üzerindeki bıçakla D.K. ile Orhan Ç'yi yaraladı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Orhan Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan F.Ö. ile Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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