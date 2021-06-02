Günlük bazda dün 852 bin 530 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 59 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 283 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 229 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.