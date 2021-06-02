İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Restoran ve kafelere sınırlama

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, restoran, lokanta, kafeterya, pastaneler, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santim mesafe bırakılacak.

Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edemeyecek.

Restoranlar kaça kadar açık olacak?

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyarak, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılmasını sağlayacak. Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebilecekler.