Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da kaçakçılık ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde alkollü içki kaçakçılığına ve sahte alkol yapımı ve dağıtımı ile mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1600 litre sahte alkollü içki, 437 sahte etiket, 1090 alkollü içki yapımında kullanılan yan ürün ve 29 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Sahte Alkol Sahte İçki Ankara
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