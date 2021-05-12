Günlük bazda dün 810 bin 384 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 804 bin 319 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 343 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 246 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.