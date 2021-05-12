Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 38 KD 865 plakalı otomobilin sürücüsü araçla kaçmaya başladı.
Polis ekiplerince takip edilen otomobil, bir süre sonra durduruldu.
Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye "trafiği tehlikeye sokmak", "sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" ve "ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından cezai işlem uygulandı.
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