Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Şüpheli Ç.Z'nin üzerinde ve bulunduğu alandaki metruk evde yapılan aramada 100 gram bonzai ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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