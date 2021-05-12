İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler hem karadan hem havadan sürüyor.

Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince, Bendimahi, Deliçay ve Zilan Çayı'nda balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda kaçak olarak avlanılmış 530 kilo balıktan 30 kilosunun canlı olduğu anlaşıldı. 5 ağın da ele geçirildiği operasyonda, canlı balıklar ekiplerce yeniden suya salınırken, 500 kilo balık da imha edildi.

Kaçak avlanan 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 708 lira para cezası uygulandı.