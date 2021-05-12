Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta minibüs duvara çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Köprülü Kavşağı'nda V.B yönetimindeki minibüs, freninin tutmaması sonucu istinat duvarına çarparak durdu.
Sürücünün yara almadığı kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Koyulhisar Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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