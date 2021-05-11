Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 23:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ'da çarpışan araçlar şarampole yuvarlandı, 2'si ağır toplamda 5 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile aynı istikamette seyir halindeki Y.M. idaresindeki araç çarpıştı.
Kazayla birlikte yoldan çıkan araçlar şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Trafik Kazası
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