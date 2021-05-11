Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Bucak ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.
Çamlık Köyü Sahil Mahallesi'ndeki ormanlık arazide akşam saatlerinde yangın çıktı.
Yangına 81 kişilik ekip, 8 arazöz, 3 su tankı, 2 müdahale aracı, 7 hizmet aracı ve 1 itfaiye aracıyla müdahale etti.
Yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alınan yangında, 14 dönüm arazi zarar gördü.
Arazide soğutma çalışmalarının devam ettiği, yangının çıkış nedenin ise jandarma ekiplerince araştırıldığı belirtildi.
Bucak Orman İşletme Müdürü Mustafa Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, yağış azlığından kaynaklı kuraklıktan dolayı yangın çıkma riskine karşı bütün vatandaşların bu yıl her zamankinden daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini söyledi.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını Yangın
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