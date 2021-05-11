Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de soğuk hava deposunda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mut ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ortaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, Büyükşehir Belediyesi ve Mut Belediyesi ekiplerince müdahale edildi.
Ahşap kasaların tutuşmasıyla kısa sürede deponun büyük kısmına ve çevredeki fidanlara yayılan yangını, ekipler uzun uğraşlar sonucu söndürdü.
Yangın, depoda hasara neden oldu.
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