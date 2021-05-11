Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: ]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kozan yolunda Celal İ. yönetimindeki otomobil ile Cengizhan B. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerdeki polis memuru 2 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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