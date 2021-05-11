Kaza, Alaşehir’den Sarıgöl yönüne giden Yavuz Ş. yönetimindeki kamyonet ile Kadir K. yönetimindeki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kader K. ve Hatice K. yaralandı. Kadir K. ise kazada hafif yaralandı.

Kazazedeler Alaşehir İtfaiye ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri tarafından aracın içerisinden sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü ayakta tedavi edildi. Diğer yaralıların tedavilerinin hastanede devam ediyor.