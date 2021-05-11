Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları AFAD ekipleri kurtardı.
Erzincan Organize Sanayi Bölgesi 1. girişte bulunan kavşakta, O.Ş'nin kullandığı otomobil, Y.T.F. yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı.
Savrulan otomobil sulama kanalına devrildi.
Otomobilde sıkışan sürücü O.Ş. ile kamyonet sürücüsü Y.T.F. olay yerine çağrılan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerine bağlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: AFAD Trafik Kazası
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