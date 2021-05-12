Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Uşak'ta tarla yolunda devrilen traktörün altında kalan Afganistan uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi.
Muharremşah köyünde tarla yolunda seyreden Afganistan uyruklu K.R. yönetimindeki traktör devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince devrilen traktörün altında sıkışan K.R.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
K.R.'nin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 02:03
- 01:42
- 01:01
- 00:27
- 23:51
Sıradaki Haber
Elazığ'da trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz