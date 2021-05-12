Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, tüm sokak ve caddeler gece ve gündüz olmak üzere dezenfekte edildi. Bayram namazı dolayısıyla camilerde de genel temizlik yapıldı.

Sokaklardaki çöp konteynerleri ise yıkanıp ilaçlanarak boyaları yenilendi.