Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gelibolu Belediyesinden bayram temizliği
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, tüm sokak ve caddeler gece ve gündüz olmak üzere dezenfekte edildi. Bayram namazı dolayısıyla camilerde de genel temizlik yapıldı.
Sokaklardaki çöp konteynerleri ise yıkanıp ilaçlanarak boyaları yenilendi.
Etiketler: Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz