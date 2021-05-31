Günlük bazda dün 746 bin 209 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 590 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 377 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 733 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.