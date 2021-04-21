Başkent Üsküp'teki İlinden Kışlası'nda düzenlenen törene, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök katıldı.

Bakan Şekerinska, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, NATO toplantılarında "Bölgenin istikrarının ancak Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üye olmasıyla artabileceğini" ifade ettiğini belirterek "Bugün burada Türk Büyükelçi ile müttefiklerimiz tarafından yapılan bu bağış dolayısıyla bulunuyoruz. 7 bin 400 adet üniformadan bahsediyoruz. Kuzey Makedonya ordusunun her bir mensubu temel ekipmanın dışında, her türlü hava koşullarında yaşama, operasyon ve egzersizlere katılmayı sağlayacak bu üniformaya da sahip olacak." dedi.

Bugünkü yardımın, Türkiye'nin yıllardır sunduğu desteğin sadece küçük bir parçası olduğunun altını çizen Şekerinska anavatan, bölge ve İttifak'ın güvenliğine katkı sağlayacakları için bu üniformaları gururla taşıyacaklarını belirtti.

Büyükelçi Sekizkök de Balkanların kalbi olarak nitelediği Kuzey Makedonya'da, iki halk arasında asırlardır devam eden dayanışma, paylaşma ve iş birliğini bir kez daha ifade etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Törenin, paylaşma ve dayanışma gibi erdemlerin öne çıktığı ramazan ayında gerçekleştirilmesinin, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin anlamını daha da güçlendirdiğini vurgulayan Sekizkök, "Savunma sanayisi alanında ileri seviyeye ulaşmış olan Türkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ordusunun modernizasyonu hedefi doğrultusunda her türlü desteği sağlamayı sürdürecektir." diye konuştu.

Sekizkök, iki ülke arasında sağlam temellere dayalı iş birliğinin gelecekte de tüm alanlarda gelişmeye devam edeceğine dikkati çekerek Kuzey Makedonya ordusunun üstlendiği sorumlukları ilerleyen dönemde başarıyla yerine getirmeye devam edeceği kaydetti.