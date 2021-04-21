Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Çok yüksek riskli" Tokat'ta Covid-19 denetimleri devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Kentte polis ekipleri pazar yerinde ve sokakta HES kodu sorgulaması yaptı.
Ekipler, Gaziosmanpaşa ve Behzat Bulvarı'nda denetimlerini sürdürdü.
HES kodu sorgulamasında karantina uygulamasını ihlal ettiği belirlenenler Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Plevne ve Ballıca yurtlarına yerleştiriliyor.
Polis ve jandarma ekiplerinin kent girişlerinde uygulamaları sürüyor.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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