Ekipler, Gaziosmanpaşa ve Behzat Bulvarı'nda denetimlerini sürdürdü.

HES kodu sorgulamasında karantina uygulamasını ihlal ettiği belirlenenler Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Plevne ve Ballıca yurtlarına yerleştiriliyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin kent girişlerinde uygulamaları sürüyor.