Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 190 kilogram ve 166 paket kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da gümrük kaçağı 190 kilogram ve 166 paket tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye-Adana kara yolunda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurduğu iki araç ve bir yolcu otobüsünü aradı.
Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 190 kilogram ve 166 paket tütün ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 3 zanlı, Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Kaçakçılık
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