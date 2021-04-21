Merkeze bağlı Yolüstü köyünde yaşayan Abdi Özer'i (80) arama kurtarma çalışmalarında Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bugün Tekirdağ'dan gelen dalgıç polisler de katıldı.

AFAD ekipleri nehrin üstünden zodyak botlarla 5 kilometrelik bir alanda arama çalışması yaparken, dalgıç polisler de yaşlı adamın balık tuttuğu iddia edilen çevreyi kontrol etti.

Arama kurtarma çalışmalarını Özer'in yakınları da takip etti. Yolüstü köyünde yaşayan Abil Deviren, gazetecilere yaptığı açıklamada, akrabası olan Özer'in balık tutmaya geldiğinde boğulmuş olabileceğini söyledi.

Özer'in kullandığı kayığın da yerinde olmadığını anlatan Deviren, "Su boyuna balık tutmak için davul kuruyordu. Oğlu da babasını evde bulamayınca su kenarına gelip kayığa bakıyor. Şimdi ne kayık meydanda ne kendisi. Arama çalışmaları sürüyor." dedi.

Yolüstü köyünde yaşayan Nejat Özer, İl Jandarma Komutanlığına başvurarak babası Abdi Özer'in (80) Tunca Nehri kıyısındaki balıkçı teknesinin yerinde olmadığını, babasından da dünden beri haber alamadığını bildirmiş, bunun üzerine nehirde arama çalışması başlatılmıştı.