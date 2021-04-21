Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Horasan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Horasan'da 2 adrese düzenledikleri operasyonda, narkotik köpeğin de yardımıyla 1 kilo 252 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
Son Haberler
- 15:28
- 15:29
- 15:25
- 15:17
- 15:14
Sıradaki Haber
Marmaris'te yat kaptanı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz