Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçedeki maddi imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarını sevindirmek adına "Oyuncaklar Hayat Bulsun Projesi" başlatıldı.

Taşköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 5-8 yaş grubundaki çocuklar için alınan oyuncaklar, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, eşi Seval Partal ve öğretmenlerce paketlendi.

Daha sonra Kaymakam Partal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu ve Taşköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Halil Çelik tarafından, öğrenciler ziyaret edilerek hediyeleri verildi.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, AA muhabirine, proje kapsamında oyuncakları çocuklara ulaştırdıklarını söyledi.

Oyuncakların paketlemesine eşi Seval Partal ile birlikte katıldıklarını belirten Partal, "Bizim için keyifli bir gündü. Projeyi oluşturan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Kapucuoğlu nezdinde öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Proje tamamen İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz, öğretmenlerimizin çabaları. Maddi kaynak kısmını ise kendileri sağlayarak güzel bir projeye imza attılar." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu ise öğretmen, personel ve Kaymakam Çağlar Partal'ın desteğiyle güzel bir kampanya başlattıklarını belirtti.

Kapucuoğlu, projeye gönüllü olarak destek veren öğretmenlere ayrıca teşekkür ettiğini vurguladı.