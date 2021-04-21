AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'ın çeşitli hastalıklar nedeniyle vefat eden 88 yaşındaki babası Hüseyin Tayyar'ın cenazesine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Gül, şehit Nergiz'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Burada aileye başsağlığı dileklerini ileten Gül, aile bireyleriyle yakından ilgilendi.

Ziyarette şehit için dua okunurken, Bakan Gül'e, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer yetkililer de eşlik etti.