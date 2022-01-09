Kırşehir Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan U-22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın açılış töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, şampiyonanın Kırşehir'de düzenlenmesinin, Kırşehirli gençlerin boks sporuna olan ilgisinin artmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Boks sporunun son yıllarda ülkemizde büyük rağbet gören spor dallarından birisi olduğunu anlatan Vali Akın, “Devletimiz, halkımızın spora olan ilgisini artırmak, bedenen ve ruhen sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla sporu teşvik etmekte, özellikle ilgisi ve yeteneğiyle bu alanda başarı gösteren sporcularımıza destek olmaktadır" dedi.

"Spor ilham kaynağı olacak"

Sporun ilham kaynağı olacağını ifade eden Vali Akın açıklamasında, azimli ve başarılı sporcuların varlığıyla ülkenin spor alanındaki başarısının artarak devam edeceğini belirtti.

Yüksek seviyede güç, hız, çeviklik, dayanıklılık ve el-göz koordinasyonu gerektiren boks sporunun yaygınlaşması ve ülkeyi uluslararası düzeyde temsil edecek sporcuların yetişmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ve Türkiye Boks Federasyonu'nun gösterdiği özverili çalışmalara kıymet verdiğini sözlerine ekledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise, 2024 Yaz Olimpiyatlarında başarılı olunması için Kırşehir’de başlayan şampiyonaya çok önem verdiklerini söyledi.

Şampiyonanın açılışının ardından ilk gün müsabakalarına başlandı.