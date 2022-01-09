Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 17:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yol kenarındaki ağaçlara çarptı, hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Giresun'da, yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.
Giresun'un Teyyaredüzü Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda, 29 yaşındaki Selçuk Çinicioğlu idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Giresun Trafik Kazası
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