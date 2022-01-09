Giresun'un Teyyaredüzü Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda, 29 yaşındaki Selçuk Çinicioğlu idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.