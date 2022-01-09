Bir ihbarı değerlendiren Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suluova ilçesinde ikamet eden 2 şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Aramalarda gümrük kaçağı 200 kilogram tütün, 159 bin makaron, 108 paket nargile tütünü, çok sayıda sigara paketi, sigara filtresi, tütün sarma kağıdı ve tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.