Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı kamp alanında yangın çıktı.
Yaklaşık 21 bin Arakanlı Müslüman'ın bulunduğu 16 numaralı kamp alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.
TİKA'nın yardım dağıtım alanı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) barınmaları için Müslümanlara tahsis ettiği bambu evlerin de bulunduğu bölgedeki yangına müdahale ediliyor.
Etiketler: Arakan Müslümanları Bangladeş Yangın
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