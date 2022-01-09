Yaklaşık 21 bin Arakanlı Müslüman'ın bulunduğu 16 numaralı kamp alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

TİKA'nın yardım dağıtım alanı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) barınmaları için Müslümanlara tahsis ettiği bambu evlerin de bulunduğu bölgedeki yangına müdahale ediliyor.