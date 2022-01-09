İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bostanlı İskelesi önünde toplanan 60 kişilik grup, Mavişehir semtine kadar olan sahil kesiminde atıkları topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, etkinliğe temizlik ekibi ve ekipmanı ile destek verdi.

Çınar ve Sayra'nın annesi Tülin Batmaz’da etkinliğe katıldı.

Batmaz, çevre temizliği fikrinin çocuklarının arkadaşı Nihan Tere'den çıktığını ve bunu çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Kendisinin de "İyilik İkizim" adını verdiği projeyle evlatlarının adlarını ve anılarını yaşatmaya çalıştığına değinen Batmaz, "Bu etkinlik benim hedefime ulaştığımın da göstergesi. Amacım iyilik hareketini çocuklara, yeni nesle aşılamaktı. Sayra ve Çınar çok iyi iki çocuktu. Görüyorum ki çevreleri de iyi insanlardan oluşmuş" dedi.

"En çok Bostanlı'da buluşuyorduk"

Nihan Tere ise Alpgündüz kardeşlerle ortaokulda tanışıp arkadaş olduklarını vurguladı.

Tere, Doğa Gönüllüleri Grubu'na Sayra ve Çınar için etkinlik düzenlemeyi teklif ettiğini anlattı, "Onlar da kabul etti. Sayra ve Çınar ile en çok Bostanlı'da buluşuyorduk. O nedenle burası bizim için çok anlamlı."