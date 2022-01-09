Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Denizli'de saat 14.15’te merkez üssü Çal ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem nedeniyle herhangi bir hasar ve can kaybı olmadı.