Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 14:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İş yeri ve araçların camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ’da farklı tarihlerde 7 iş yerinin ve 1 aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Elazığ’da 1 şahsın merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde pansiyon, döner salonu, kuyumcu ve terzi olarak faaliyet gösteren 4 ayrı işyerinin camını kırıp bir marketin kasasından 2 bin lira para çaldığı iddia edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelinin 22 yaşındaki M.K. olduğu tespit edildi.
Geçen ay 3 iş yerinin camını kırdığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.K., "Mala Zarar Verme ve İşyerinden Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.
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