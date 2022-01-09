Elazığ’da 1 şahsın merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde pansiyon, döner salonu, kuyumcu ve terzi olarak faaliyet gösteren 4 ayrı işyerinin camını kırıp bir marketin kasasından 2 bin lira para çaldığı iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelinin 22 yaşındaki M.K. olduğu tespit edildi.

Geçen ay 3 iş yerinin camını kırdığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.K., "Mala Zarar Verme ve İşyerinden Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.