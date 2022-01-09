Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar, salgınla mücadelede herkesin tedbirlere daha fazla uyması gerektiğini söyledi.

Hastanede aşı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Onar, "Bugünlerde salgın mevsimsel griple iç içe geçmiş durumda. Bu küresel pandemi esnasında özellikle kapalı ortamlarda uzun süre vakit geçirilmemesi gerekiyor. Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı. Kalabalık ortamlarda geçirilen uzun vakitler virüsün bulaşma ihtimalini artırabilir." dedi.

"Sırası gelen hatırlatma doz aşısını yaptırsın"

Onar, hatırlatma dozunun salgının önlenmesinde çok önemli olduğunu vurguladı:

"Vatandaşlarımız aşıya ilgi gösteriyor ama sırası geldiği halde hatırlatma dozunu olmayanlar var. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Toplumsal mücadele çok önemli. Sırası gelenlerin hatırlatma doz aşılarını olmalarını bekliyoruz. Herkesin kendi sağlığı ve sevdiklerinin sağlığı için salgınla mücadelede rehavete kapılmaması gerekiyor."