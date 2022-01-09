Dalganın çarpmasıyla denize düştü, hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde kayalıklarda otururken dalganın çarpması sonucu denize düşen kadın boğuldu, cansız bedeni Manavgat açıklarında bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi Karaburun mevkisinde 54 yaşındaki eşi Cevdet Opçin ile deniz kenarına giden 49 yaşındaki Ceylan Opçin, kayalıklarda oturdukları sırada dalganın çarpması sonucu dengesini kaybederek suya düştü.
Cevdet Opçin, dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen eşini kurtarmak için denize atladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boğulma tehlikesi geçiren Cevdet Opçin, sahil güvenlik ekibince bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Opçin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Cansız bedeni Mavagat açıklarında bulundu
Denizde kaybolan Ceylan Opçin'in cansız bedeni, aramalar sonucu Manavgat ilçesi açıklarında bulundu.
Opçin'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen 5 çocuk annesi kadının cenazesinin Diyarbakır'da toprağa verileceği belirtildi.
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