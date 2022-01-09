Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 14:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de uyuşturucu ve patlayıcı madde ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve patlayıcı madde ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamürsel ilçesi İnebeyli Mahallesi'nde yaşayan M.E. isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığına ilişkin ihbar aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, 522 gram uyuşturucu madde, 100 gram karabarut, 100 gram dumansız barut, 5 kırmızı kutu içerisinde saçma, 6 dolu fişek, 15 boş fişek, 10 fişek kapsülü ve fişek dolumunda kullanılan malzeme ele geçirildi.
Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kocaeli Uyuşturucu
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