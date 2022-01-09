AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda "Empati Parkuru" kurdu.

Parkurda, gözleri bağlanan katılımcılardan, beyaz baston ile parkurda yürümeleri istenerek, görme engelli bireylerin her an karşılaştığı sorunları yaşayarak anlamaları sağlandı.

[Fotoğraf: AA]

Etkinliğin ardından açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, sağlıklı her bireyin engelli adayı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Toplumumuzda engellilerle alakalı bayağı sıkıntılar vardı. Çok şükür hükümetimizin yaptığı atılımlarla beraber, çoğu durumu aşmış bulunuyoruz. Engelli adayı olmamız, toplumsal duyarlılığımızın daha fazla olması gerektiğini hatırlatıyor. Vatandaşlarımızın duyarlılığını da bu konuda arttırmayı hedefliyoruz.”