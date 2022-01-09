Çorum'da trafik güvenliğini artırmak amacıyla harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sürücülerde, "kurallara uymadıklarında yakalanabilecekleri hissi" uyandırmak amacıyla sivil denetim başlattı.

Rastgele belirlenen toplu taşıma araçlarına binen sivil trafik polisleri, sürücülerin, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonuyla konuşmamak başta olmak üzere kanunlarla belirlenen trafik kurallarına uyup uymadıklarını gözlemledi.

Kent merkezindeki özel halk otobüsleri, ticari taksi ve minibüslere yolcu olarak binen sivil polisler, tespit ettikleri kural ihlallerini uygulama noktalarındaki resmi ekiplere bildirdi.

Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine, yaptıkları ihlallerden ötürü cezai işlem uygulandı.

Uygulama noktalarında "abartı egzoz" kullandığı tespit edilen otomobil ve motosiklet sürücüleri hakkında da işlem yapıldı.

4 araç trafikten men edildi

Sivil denetimin ilk gününde 180 aracın kontrol edildi. Denetimlerde, kask takmayan 9 motosiklet sürücüsüne, emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapan 4 sürücüye, kural ihlali yapan 2 şehir içi halk otobüsü sürücüsü ile 2 ilçe minibüsü sürücüsü olmak üzere toplam 24 sürücüye işlem yapılırken 4 araç trafikten men edildi.

Ayrıca sürücülere 5 bin 628 lira idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.