Kaza Karabük-Kastamonu karayolu Kadıbükü yakınlarında meydana geldi. Çağatay T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 24 yaşındaki Salim Ö. ve 23 yaşındaki Yasin D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İzmir’de sözleşmeli er olarak görev yaptıkları öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.