Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çekilen "Gelincik Kırmızı" adlı film, Cinemaking International Film Festivali'nde, 121 ülkeden gönderilen bin eser arasından birinci seçildi.

Filmin başrollerini Gülden Dudarık, Savaş Özkul ve Volkan Özbay üstlenmişti.

Festivalde birinci olan film daha önce de girdiği festivallerde finale kadar yükselmişti.

Oscar ve Emmy'e yetenek seçen yarışmada takdir ödülü kazanan filmin yönetmeni Özlem Özel, Amerika'da en iyi yönetmen ödülünü almıştı.