Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Gelincik Kırmızı" filmi uluslararası festivalde birinci oldu
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çekimi yapılan "Gelincik Kırmızı" adlı film Cinemaking International Film Festivali'nde birinci oldu.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çekilen "Gelincik Kırmızı" adlı film, Cinemaking International Film Festivali'nde, 121 ülkeden gönderilen bin eser arasından birinci seçildi.
Filmin başrollerini Gülden Dudarık, Savaş Özkul ve Volkan Özbay üstlenmişti.
Festivalde birinci olan film daha önce de girdiği festivallerde finale kadar yükselmişti.
Oscar ve Emmy'e yetenek seçen yarışmada takdir ödülü kazanan filmin yönetmeni Özlem Özel, Amerika'da en iyi yönetmen ödülünü almıştı.
Etiketler: Afyonkarahisar
Son Haberler
- 19:53
- 19:54
- 19:52
- 19:40
- 19:28
Sıradaki Haber
Bağımlılıkla mücadelede VR teknolojisi kullanımı projesinin pilot uygulaması İzmir'de yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz