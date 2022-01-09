Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da tırın dorsesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde tırın dorsesinin tabanına gizlenmiş 62 kilo 154 gram uyuşturucu madde geçirildi.
İran'dan Türkiye'ye gelen bir tır, Gürbulak Gümrük Sahası'nda pasaport ve gümrük tescil işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında X-ray araç ve konteyner tarama cihazına sevk edildi.
X-ray taramasında dorsenin tabanından şüphelenen ekipler, tırı arama hangarına çekti.
"Smoke", "Piku" ve "Gece" isimli narkotik dedektör köpeklerinin tepki vermesi üzerine dorsenin tabanında inceleme yapan ekipler, 70 paket halinde 62 kilo 154 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Ağrı Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında tıra el konuldu.
Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü G.M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Ağrı Narkotik Uyuşturucu
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