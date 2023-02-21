Türk Kızılay tarafından İnönü Üniversitesi ve kentin farklı noktalarında oluşturulan mutfaklarda depremzedeler ve sahada çalışanlar için yemek hazırlanıyor.

Sabah, öğle ve akşam öğünlerinde 50 profesyonel aşçı tarafından hazırlanan sıcak yemekler, depremzedeler ve sahada çalışan görevlilere servis ediliyor.

Yemekler, il genelinde yaklaşık 400 gönüllü ve 150 profesyonel personel tarafından afetzedelere ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Malatya Beslenme Sorumlusu Baki Seyrek, depremin ilk anlarında ekipleri felaket bölgesine sevk ettiklerini söyledi.

İlk olarak kentte hızlı ve sağlıklı yemek yapma alanlarını belirlediklerini anlatan Seyrek, bu kapsamda İnönü Üniversitesinin mutfaklarını kullandıklarını dile getirdi.

Seyrek, her öğün hazırlanan yemeklerin 96 farklı noktaya götürüldüğünü belirterek, "Kızılay olarak il genelinde 300 bin rakamına ulaştık. Depremzede vatandaşlara yardım etmek için 7 gün 24 saat burada ayaktayız. Menülerimizi tamamen gelen bağışlar üzerinden yönetiyoruz. O yüzden ne gelirse yemekleri onlardan hazırlıyoruz. Meyve sebze eksikliği var. Onlar da geldikçe vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.

"300-350 bin kişilik yemek üretiyoruz"

Depremzedelerin yanı sıra il dışından yardıma gelen görevlilerin de yemek ihtiyacının karşılandığını dile getiren Seyrek, şöyle devam etti:

"Öncelik depremzedeler ama çalışan ekiplerimize de yemek hizmeti veriyoruz. Talep edilen her yere yemeklerimizi götürüyoruz. Sadece üniversite yemekhanesinde günde 30 ila 36 bin kişi için yemek hazırlanıyor. İl genelinde ise 300-350 bin porsiyon yemek üretiyoruz. Sahada, yemek dağıtımı ve hazırlanması için 350-400 civarında Kızılay gönüllüsü var. 100-150 kişiden oluşan profesyonel ekip de yemek hazırlamak ve koordinasyon için çalışıyor"

"Nerede ihtiyaç biterse biz orada devreden çıkarız"

Seyrek, Türk Kızılay olarak son depremzedenin kendi evine girene kadar sahada olacaklarına vurgu yaparak, "Biz bu işin sonuna kadar buradayız. 'Yeter, Allah razı olsun' denilene kadar Kızılay olarak bu işi canla başla yürütmeye çalışıyoruz. Nerede ihtiyaç biterse biz orada devreden çıkarız" diye konuştu.

İnönü Üniversitesi mutfak yetkilisi Ahmet Özgül Tekin de depremin ilk gününden bu yana Kızılay ile depremzedeler için yemek hazırladıklarını söyledi.