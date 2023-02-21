Merkezdeki Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulunda sınıf öğretmeni Fatma Kaymaz, yaşanan depremin ardından öğrencileriyle yardım kampanyası başlattı.

Ailelerinin ve çevrelerindekilerinin destekleriyle topladıkları yardım kolilerini AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine gönderen öğrenciler, hayat bilgisinin "Dayanışma ve Yardımseverlik" konulu dersinde depremzedeler için mektup yazdı.

Resim çizen, depremzedeleri evlerine davet eden, acılarını paylaştıklarını ifade eden öğrencilerin mektuplarında verdikleri birlik ve beraberlik mesajları duygulandırdı.

Mektupları deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılmak üzere AFAD yetkililerine teslim eden Sınıf Öğretmeni Kaymaz, ülkede yaşanan depremlerden hem çok etkilendiklerini hem de büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Depremin ardından ülke genelinde seferberlik başlatıldığını, sınıfta da kendi çaplarına yardım kampanyası başlattıklarını dile getiren Kaymaz, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizle depremzedelere yardımcı olmak istedik. Giysi, kıyafet ve oyuncak gönderdik. Öğrencilerimizin dayanışma ruhunu perçinlemek için mektup yazmaya karar verdik. Öğrencilerimiz, empati kurarak duygularını mektuplara yazdı. Depremzedelerin acılarını paylaştıklarını belirttiler. Bir nevi acılarını azaltmayı düşündüler. Öğrencilerimiz, bazı oyuncaklarını, kumbaralarındaki paraları gönderdiler. En sevdikleri atkı ve berelerini onlarla paylaşmak istediler. Bu çok güzel bir duygu. Dayanışmanın güçlü bir yanını göstermiş oluyoruz. Herkesin yapmak istediğini yapmaya çalışıyoruz"

"Biz onlara duygularımızı göstermek için mektup yazdık"

Öğrencilerden Azra Harmancı da depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını bildirerek, "Onlar üzülmesin ve üşümesin diye kıyafetler gönderdik. Oyuncaklarımı gönderdim. Biz de depremden çok korktuk, oradakilerin duygularını yaşadık. Türkiye'me geçmiş olsun. Biz onlara duygularımızı göstermek için, üzülmesinler diye mektup yazdık" dedi.

Küçük Azra mektubunda, "Merhaba, bizler de sizin için çok korktuk. Korkmayın geçecek bu günler. Sizlerle çok güzel oyunlar oynayacağız. Sizler için duacıyız. Sizleri çok seviyoruz. Muş'tan selamlar" yazdı.

Babası Hasan Harmancı da okulda depremle ilgili yardım kampanyası başlatıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Azra da bize yardım kampanyasını haber verdi. Elimizden geleni yaptık. Azra, depremzedeler için mektup hazırlamış. Çocuklar böyle afetlerden çok etkileniyor. Çocuklar için temel ihtiyaç ve temizlik malzemesi gönderdik. Çocuklar herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah bu afeti bu şekilde atlatırız"

"Sizi evimize davet ediyorum"

Öğrencilerden Öykü Tontaş ise "Öğretmenimizle depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Oyuncak, yiyecek ve giysi gönderdim. Mektup yazarak depremzedeleri evimize davet ettik. Bugünleri birlikte aşacağız inşallah" diye konuştu.

Tontaş, mektubunda ise "Ben de depremden çok korktum, İnşallah bir daha deprem olmaz. Sizi çok seviyorum. Sizin için koli hazırladım. İnşallah ihtiyaçlarınızı karşılar. Muş'a gelin, sizi evimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kumbarasını depremzedelere gönderen Yunus Emre Mengeş de "Kumbaramda 750 lira vardı. Türk Kızılay'a verdim. Depremde olanları Allah korusun. İnşallah artık deprem olmaz" dedi.

Öğrencilerden Ahsen Hümeyra Omaç, mektubunda şunları yazdı:

"Geçmiş olsun Hatay, kimse üzülmesin. ağlamasın. Ülkemizin başı sağ olsun. Biz size lazım olan her şeyi göndereceğiz. Ben de para ve elbise gönderdim. Allah bir daha yaşatmasın. Korkmayın biz yanınızdayız. Evimize gelebilirsiniz, bizim evimiz sizin eviniz. Size hep dua edeceğim"