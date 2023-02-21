Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Yeni START'taki katılımını askıya alacak
[Fotograf: Reuters]
Putin, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söyledi.
Putin: "Karada konuşlanmış yeni stratejik füze sistemlerinin muharebeye hazır duruma geçmesi konusunda geçen hafta kararname imzaladım." diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Nükleer Füze Rusya
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