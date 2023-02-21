Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mağazada hayırseverlerin getirdiği yeni kıyafetler, hijyen malzemeleri ve erzak kolileri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor.

Sadece yeni eşyaların yer aldığı mağazaya depremzedeler, istedikleri ürünü ücretsiz alabiliyor. Şimdiye kadar 5 bin ailenin ulaştığı mağazaya gelen depremzedelerin çocuklarına da uzmanlar tarafından oyunlar eşliğinde psikolojik destek sağlanıyor.

Ayrıca depremzedelerin şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanması için başlatılan "Kardeş Kart" uygulamasına mağazada başvuru yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremin yaralarını bir an önce sarmak için ilk günden beri canla başla çalıştıklarını bildirdi.

Hem deprem bölgesinde kalan hem de Bursa'ya gelen tüm afetzedelere sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Acımız ve kayıplarımız büyük ancak hayat bir taraftan devam ediyor. Bu nedenle hayırseverlerimizin de destekleriyle yaraları sarmaya devam ediyoruz. Depremzedeler 'Kardeşlik Mağazası'nda ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yine şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanabiliyorlar. Burada çocuklarımıza psikolojik destek sağlıyoruz. Üniversiteye hazırlanan lise mezunu depremzede kardeşlerimiz için ücretsiz hazırlık kurslarını başlatıyoruz. Onların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve desteklerimiz hayat normale dönene kadar devam edecek"