Dersi 9 ülkeden 72 üniversiteden 3 bin 150 öğrenci aldı. Öğrenciler 16 hafta boyunca derslere devam edecekler.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi medya merkezi MEDIAMANAS stüdyolarından yayınlanan açılış derslerini Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, açılış dersine, gönderdiği mesajla katıldı.

İletişim Başkanı Altun: Gençlerimiz ortak bir çatı altında milli ve manevi değerlerimizi tanıyacak

Prof. Dr. Fahrettin Altun, mesajında, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde güçlü Türkiye yolunda çalışan kurumlarımız her geçen gün güçlenmekte, geleceğe emin adımlarla ilerlemekte, bu yönde değerli projeleri hayata geçirmektedir. Bu projelerden biri de Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi’dir. Bu proje sayesinde dini bir, dili bir, kültürü bir, tarihi bir olan gençlerimiz ortak bir çatı altında milli ve manevi değerlerimizi tanıyacaktır. Bu proje kadim coğrafyamızın koparılmış bağlarını yeniden güçlendirecek, güçlü hayallerin gerçekleştirilmesi yoluyla geleceğe yeni ufuklar açacaktır.” dedi.

Rektör Ceylan: Kardeşlerimiz birbirlerini daha yakından tanıyacak

Rektör Alpaslan Ceylan, verdiği derste, "Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi’nin ilk ayağı olan, eğitimde farkındalıkların ve aynılıkların pekiştirilmesi kapsamında ortaya konulan bu proje sayesinde Türk Dünyası’nın dili bir, dini bir, kültürü bir, tarihi bir, geleceği bir olan kardeşlerimiz birbirlerini daha yakından tanıyacaklardır. Bu dersi alan öğrencilerimiz kültürel derinliği böylesine zengin olan bir geçmişin ve geleceğin parçası olmanın gururunu yaşayacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın dediği gibi, ‘Yunus gibi yangın, Mevlana gibi dertli, Hacı Bektaş gibi vakur olmadan bu millete hizmet edilemez.’ Bu dersi alacak öğrencilerimizin bu şiarla hareket edeceğinden hiç şüphem yoktur.Türk Dünyası’nın kardeş boyları aynı gök kubbe çatısı altında aynı geleceği tasavvur etmenin gururunu yaşayacaklardır. 16 haftalık ders programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, kendilerine tanınan Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Kimliği sayesinde pozitif bir ayrımcılığa tabi tutulacaklardır. Bu kimlik sayesinde Türk Dünyası’nda eğitim ve bilimsel maksatlı seyahatler sıklaşacak, bunun yanı sıra çeşitli ödüllendirmeler de olacaktır." sözlerini söyledi.

Rektör Kulmırzayev: Her alanda bir olmak, birlikte ilerlemek durumundayız

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de “Türk Dünyası halkları insanlığın gelişimine katkı sağlamaktadır. Köklü bir tarihimiz vardır. Kadim tarihimizde bilime, ilime büyük katkılar sunan değerlerimiz olmuştur. Tarihimiz, dilimiz, dinimiz birdir. Bu nedenle büyük bir aile olarak hep birlikte hareket etmek, her alanda bir olmak, birlikte ilerlemek durumundayız. Bu proje, gençlerimizin birbirlerini daha yakından tanıyarak kardeşliğini pekiştirmesi, her alanda birlikte hareket etmesi için oluşturulmuştur. Bu projeye olan büyük ilginiz bizleri çok mutlu etmiş, Türk Dünyası’nın aydınlık geleceğine yönelik inancımızı haklı çıkarmıştır.” diye konuştu.

Türk Dünyası vatandaşlığı bilincinin oluşturulması amaçlanıyor

Mayıs ayında üniversite rektörlerinin katılımlarıyla Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni gerçekleştirilmişti.

Proje ile Türk Dünyası’nda her alanda, ortak paydada hareket edebilme kabiliyetinin geliştirilmesi, Türk Dünyası vatandaşlığı bilincinin oluşturulması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı derslerini alacak olan gençler Türk Dünyası bilim insanlarıyla ve kanaat önderleriyle buluşarak onların engin bilgilerinden ve tecrübelerinden faydalanacak, Türk Dünyası’nın sorunlarına ilişkin tespitlerde bulunacak, bunlara çözüm önerileri getirecek projeler üretecek, Farabi gibi ‘bilim kamplarına’ katılabilecekler.

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersleri 16 hafta boyunca her pazartesi Kırgızistan saati ile 13.30’da MEDIAMANAS’ın YouTube kanalından izlenebilecek.