Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 19:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da pancar yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ahmet Faydalı idaresindeki pancar yüklü kamyon, Sultanhanı ilçesi Sanayi Kavşağı'nda Mustafa Aytaç'ın kullandığı minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Minibüstekilerden Afganistan uyruklu Abdulhao (34), Zarhura (19) ve Fadime Özbek (41) ile Habıb Shir Gazı (26) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
Son Haberler
- 19:21
- 19:12
- 18:57
- 19:00
- 18:29
Sıradaki Haber
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz