Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı cezaevine gönderildi.
Kente 2 aracın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu araçları takibe aldı.
Ekiplerce takip edilen ve kent girişi D-100 üzerinde durdurulan araçlarda narkotik köpekleri ile arama yapan ekipler, 925 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Araçlarda bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Düzce Uyuşturucu
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