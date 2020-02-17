Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki Hacı Ömer Camisi'nin çatısındaki leylek yuvası, 3 yıl önceki tadilat çalışması sırasında kaldırıldı. Yuvasını bulamayan leylek, bölgedeki elektrik direğine tünedi.

Mahalle sakinlerinden Selim Buğaç, durumu Belediye Başkanı Çetin Akın'a bildirdi. Belediye ekipleri, bu yıl, leylek gelmeden yuvasını hazırlayıp caminin karşısındaki aydınlatma direğinin üzerine yerleştirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçe sakinlerinin leylek yuvası talebine kayıtsız kalmadıklarını belirterek, "Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize gerekli talimatları verdim. Kısa sürede yuvayı yaparak yerine konumlandırdılar. Ayrıca hali hazırda ilçemizde bulunan 10 adet leylek yuvasının da bakımları yapıldı." diye konuştu.