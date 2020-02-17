Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te bir adreste fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda fuhşa aracılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Fuhuş yaptığı tespit edilen Özbekistan uyruklu S.D, G.B ve F.M, sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.